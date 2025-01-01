Navy CIS: L.A.
Folge 10: Überall Feinde
41 Min.Ab 12
Deeks gerät ins Visier der internen Ermittler da ihm angelastet wird, seinen ehemaligen Partner Francis Boyle getötet zu haben. Seine Team-Kollegen beginnen sofort mit eigenen Nachforschungen und finden heraus, dass Boyle nicht nur korrupt war und während seiner Dienstzeit eine Menge Geld beiseite geschafft hat, sondern dass er auch gerne Frauen verprügelt hat. Doch hat Deeks den Mann wirklich umgebracht?
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS: L.A.
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren