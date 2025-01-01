Zum Inhalt springenBarrierefrei
Überall Feinde

41 Min.Ab 12

Deeks gerät ins Visier der internen Ermittler da ihm angelastet wird, seinen ehemaligen Partner Francis Boyle getötet zu haben. Seine Team-Kollegen beginnen sofort mit eigenen Nachforschungen und finden heraus, dass Boyle nicht nur korrupt war und während seiner Dienstzeit eine Menge Geld beiseite geschafft hat, sondern dass er auch gerne Frauen verprügelt hat. Doch hat Deeks den Mann wirklich umgebracht?

