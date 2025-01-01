Navy CIS: L.A.
Folge 2: Der Schattenstaat
42 Min.Ab 12
Das Team der Navy CIS findet heraus, dass es bei dem Einstellungsverfahren bei der DEA nicht mit rechten Dingen zugeht. Diejenigen, die bei ihrer Einstellung den Test nicht bestehen, bekommen das Angebot, gegen das Verrichten eines Gefallens doch noch eingestellt zu werden. Als Callen und Sam unter einem Vorwand an dem Test teilnehmen, identifizieren sie die Drahtzieherin dieses fragwürdigen Verfahrens, die damit einen regelrechten Schattenstaat aufgebaut hat.
Navy CIS: L.A.
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
