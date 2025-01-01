Zum Inhalt springenBarrierefrei
Navy CIS: L.A.

Der Mann aus Seoul

"CBS Serien"Staffel 7Folge 20
Folge 20: Der Mann aus Seoul

42 Min.Ab 12

Das NCIS-Team soll eine Zusammenkunft hochrangiger Marineoffiziere aus den USA und asiatischen Allianz-Staaten bewachen. Schnell wird klar, dass mit der südkoreanischen Abordnung ein nordkoreanischer Maulwurf eingereist ist. Die Agents identifizieren schnell Kapitän Kang als den Spion und erleben eine Überraschung: Kang bittet um Asyl in den USA, da er seine erlangten Informationen nicht an Nordkorea weitergeben will und nun auf der Todesliste steht.

