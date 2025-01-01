Navy CIS: L.A.
Folge 16: Russisch Roulette
41 Min.Ab 12
Callen, Sam und Anna wollen Arkady Kolchek aus der Gewalt seiner Geiselnehmer befreien und sind dafür nach Russland gereist. Während eines Gefangenentransports gelingt ihr Vorhaben: Kolchek und Sharov sind wieder frei. Nun müssen alle aus Russland entkommen. Dabei unterstützt sie Garrison, der schließlich endlich sein Geheimnis lüftet.
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
