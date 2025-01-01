Navy CIS: L.A.
Folge 17: Der zweite Maulwurf
42 Min.Ab 16
In Afrika treffen Sam und Callen Colonel Joaddan Salli, der wichtige Informationen für die beiden hat: Der Milizionär Thomas Karume weiß genau über Sam und seine Familie Bescheid - offenbar durch eine undichte Stelle beim NCIS. Außer Sam und Callen sind noch einige andere Leute hinter Karume her, doch dieser hat mächtige Unterstützer. Einer davon ist Tahir Khaled. Für Sam und Callen ist nun klar, dass Khaled ihr wahrer Feind ist.
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS International Television
