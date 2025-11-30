Navy CIS: L.A.
Folge 14: Die harte Lektion
41 Min.Folge vom 30.11.2025Ab 16
Hetty beauftragt Kensi und Deeks damit, Jack Simon zu beschützen. Er ist aus Afghanistan angereist, um sich mit dem Zollbeamten Sy Riggs zu treffen. Dieser katalogisierte in dem Kriegsgebiet antike Gegenstände und wird verdächtigt, mit seinem Wissen Geschäfte zu machen. Dem scheint tatsächlich so - das legt zumindest ein Treffen zwischen Riggs und dem zwielichtigen Salib nahe. Doch dann wird Riggs ermordet, und der Täter hat es als nächstes auf Jack Simon abgesehen ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS: L.A.
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren