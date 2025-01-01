Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schwerer Abschied

Folge 8: Schwerer Abschied

42 Min.Ab 12

Jada Kahled soll ins Zeugenschutzprogramm aufgenommen werden, damit sie nicht ihrem kriminellen Bruder Tahir Khaled in die Hände fällt. Doch das Molina-Drogenkartell überfällt den Konvoi, mit dem Jada transportiert wird, und die Frau flieht. Das NCIS-Team ermittelt in unterschiedliche Richtungen, um den jüngsten Spross des Kartells zu fassen und Jada wiederzufinden. Doch bald stellt sich heraus, dass in diesem Fall nicht alles so ist, wie es scheint.

