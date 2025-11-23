Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verstrahlt

Staffel 7Folge 12vom 23.11.2025
Folge 12: Verstrahlt

39 Min.Folge vom 23.11.2025Ab 12

Als Gunnery Sergeant Patterson beim Schießtraining unvermittelt zusammenbricht stellt sich heraus, dass er die Strahlenkrankheit hat. Offenbar war er bei seinem Nebenjob als Wachmann in einem Atomkraftwerk kurzzeitig einer hohen Strahlendosis ausgesetzt. Sam und Callen erfahren vor Ort von dem Wissenschaftler Leo Chadmont, dass es tatsächlich einen Bereich im Meiler gibt, der ein gewisses Risiko birgt. Noch ahnen die Agents nicht, welche Gefahr wirklich von dem Reaktor ausgeht.

