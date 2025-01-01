Navy CIS: L.A.
Folge 22: Jennifer Kim
42 Min.Ab 12
Das NCIS-Team muss nordkoreanische Killer stoppen, die in den USA Spione ihres Landes ausschalten sollen. Die Namen der Zielpersonen stehen auf der "Hobbs-Liste". Eigentlich sollte Jennifer Kim sie töten, doch sie sah sich dazu nicht imstande. Als Callen und Sam mit Han Choi das letzte Opfer auf der Liste finden, stellt sich heraus, dass er ein getarnter Killer ist - und dass das Tötungskommando es in Wahrheit auf Jennifer Kim abgesehen hat, die Grangers Tochter ist.
Weitere Folgen in Staffel 7
Alle Staffeln im Überblick
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
