Navy CIS: New Orleans

Der Schatz im Golf

Staffel 1Folge 12
Der Schatz im Golf

Navy CIS: New Orleans

Folge 12: Der Schatz im Golf

39 Min.Ab 12

Mitten auf dem offenen Meer treibt ein Forschungsboot mit zwei Leichen an Bord. Das dritte Mitglied des Forschungsteams und Tochter des Navy Admirals Adam Huntley Anna ist spurlos verschwunden. Agent Abigail Borin ruft den NCIS New Orleans zu Hilfe. Können die Agents Anna aufspüren? Oder hat diese möglicherweise selbst etwas mit den Morden zu tun?

