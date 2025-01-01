Navy CIS: New Orleans
Folge 19: Der Insider
42 Min.Ab 16
Petty Officer First Class Felix Armstrong stirbt bei seiner Einreise in die USA an einem Herzinfarkt und landet auf dem Seziertisch von Doc Wade. Als sie mit der Autopsie beginnen will, stürmt ein Bewaffneter die Leichenhalle und will den toten Marine mitnehmen. Pride und sein Team identifizieren den Angreifer als Marcus Martel. Wie sich herausstellt, hat Armstrong ihm auf sehr unkonventionelle Weise geholfen, den Tod seines Bruders Nathan, eines Navy-SEALS, aufzuklären ...
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2014
Copyrights:© CBS International Television
