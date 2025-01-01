Zum Inhalt springenBarrierefrei
Navy CIS: New Orleans

"CBS Serien"Staffel 1Folge 7
Folge 7: Der Glanz des Silbers

40 Min.Ab 16

Commander Darby Wilson und seine Assistentin werden tot aufgefunden. Zuerst sieht es so aus, als ob die beiden eine Affäre hatten und deswegen sterben mussten. Doch offenbar hat der Mord etwas mit Wilsons Job zu tun: Er war Verbindungsoffizier in einer High-Tech-Firma, die Waffensysteme für die Navy produziert. Ein Video mit einem fehlgeschlagenen Waffentest, das Wilson wohl versehentlich erhielt, scheint der Schlüssel zu seinem Mörder zu sein ...

