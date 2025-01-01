Navy CIS: New Orleans
Folge 17: Das Syndikat
Offenbar ist Prides Erzfeind Paul Jenks, genannt "Köderfisch", wieder aufgetaucht - darauf lässt zumindest der Mord an dem Arzt Dr. Freddy Barlow schließen. Pride nimmt an, dass Jenks das Verbrechersyndikat der Broussards neu aufbauen will. Dieser Verdacht erhärtet sich, als bei Barlows Obduktion Chemikalien gefunden werden, die bei der Herstellung von Drogen Verwendung finden. Um mehr über Jenks zu erfahren, ist Pride bereit, einen heiklen Deal mit Frank Broussard einzugehen ...
