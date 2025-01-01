Zum Inhalt springenBarrierefrei
Navy CIS: New Orleans

Der Köder

"CBS Serien"Staffel 1Folge 11
Der Köder

Navy CIS: New Orleans

Folge 11: Der Köder

41 Min.Ab 12

Bei einer Benefiz-Gala der Navy detoniert eine Bombe. Offenbar galt der Anschlag, der zwei Menschen das Leben kostete, Agent Pride. Das Team vermutet den Broussard-Clan hinter dem Verbrechen, denn Pride brachte einst das Familienoberhaupt hinter Gitter. Eine Racheaktion liegt also nahe. Mit Hilfe des ehemaligen Spitzels Paul Jenks gelingt es Pride, Dante Broussard festzunehmen, einen Spross der Familie. Doch der hat ein wasserdichtes Alibi für den Tatzeitpunkt ...

