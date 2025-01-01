Navy CIS: New Orleans
Folge 4: Der Ring
39 Min.Ab 12
Petty Officer T.J. Blake wird erschossen im Zimmer der Studentin Natalie Lane gefunden. Am Abend zuvor lernten sich beide auf einer Party im Studentinnenwohnheim kennen. Natalie beteuert, nichts mit dem Mord zu tun zu haben, und ihre Freundin Tilda stützt ihre Aussage. In dem Söldner Max Wolf, der noch eine Rechnung mit Blake offenhatte, findet Pride schnell den ersten Verdächtigen. Doch Wolf hat ein Alibi - und pikante Informationen über Natalie ...
