Navy CIS: New Orleans
Folge 18: Das Herz will, was es will
40 Min.Ab 12
Die Kostümparty in einem Stripclub ist die letzte Feier, die Petty Officer Peter Karp in seinem Leben besucht: Der Mann wird erschossen. Wie sich herausstellt, wurde die Tatwaffe bereits für zwei weitere Morde an Personen benutzt, die angeblich eine Straftat begangen haben, aber nie dafür geradestehen mussten. Spuren am Tatort führen Pride und sein Team in den verwahrlosten Stadtteil Holy Cross, wo sie schließlich eine Art Todesliste finden ...
Navy CIS: New Orleans
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
