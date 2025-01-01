Navy CIS: New Orleans
Folge 14: Der unsichtbare Schütze
40 Min.Ab 12
Bei einem Attentat auf Navy-Admiral Pack wird der NCIS-Agent Hackett tödlich getroffen. Er war neben Brody als Packs Personenschützer eingeteilt. Die Ermittlungen ergeben allerdings, dass der Anschlag tatsächlich Hackett und nicht Pack gegolten hat. Schon bald muss sich Prides Team mit einem komplexen Beziehungssystem zwischen Hackett und diversen alten Schulfreunden auseinandersetzen, die alle etwas mit seinem Tod zu tun haben könnten - allen voran eine gewisse Reagan Norris.
Navy CIS: New Orleans
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren