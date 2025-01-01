Navy CIS: New Orleans
Folge 15: Maskenball
39 Min.Ab 12
In New Orleans tobt der Mardi Gras, der traditionelle Karneval, als Navy Petty Officer Toussaint Patrice erstochen aufgefunden wird. Zeugen berichten, er sei vor einem maskierten Mann geflohen, der ein Messer in der Hand hatte. Als Pride und sein Team auf Toussaints Auto stoßen, stutzen sie: Im Kofferraum befindet sich Isofluran, ein Narkosegas. Diese Spur führt schließlich zu Toussaints Mörder. Doch damit ist der Fall noch lange nicht gelöst!
Navy CIS: New Orleans
