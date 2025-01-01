Navy CIS: New Orleans
Folge 16: Unter Brüdern
42 Min.Ab 16
Petty Officer Maggie Barringer wird vor dem Gebäude überfahren, in dem sie arbeitet. Sie hinterlässt zwei minderjährige Pflegekinder, den temperamentvollen Danny und seinen kleinen Bruder CJ. Zunächst deutet einiges darauf hin, dass Danny seine Pflegemutter aus Frust über die bisher nicht erfolgte Adoption getötet hat. Doch die Spuren am Tatort weisen schließlich in eine ganz andere Richtung.
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS International Television
