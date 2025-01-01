Navy CIS
Folge 14: Der verschwundene Ring
42 Min.Ab 12
Rebecca Jennings und ihr Ex-Verlobter Kevin Nelson tauchen im Büro der NCIS auf, um den Vater der jungen Frau, einen Angestellten des Geheimdienstes, als vermisst zu melden. Schon bald erfahren sie, wieso der Mann nicht aufgetaucht ist, als sie verabredet waren: Er wurde ermordet. Jetzt liegt es an Gibbs herauszufinden, wieso Jennings erschlagen, vergiftet und zu guter Letzt aufgeschlitzt und ausgeweidet wurde. Und woher kommt die Grünfärbung in seinem Darm?
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
