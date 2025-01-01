Navy CIS
Folge 17: Paket von einem Toten
42 Min.Ab 12
Special Agent Patterson, ein Kollege von Gibbs, wird erschossen gefunden. Zuvor hatte er ein Gemälde an Abby geschickt, die sich darauf jedoch keinen Reim machen kann. Kurze Zeit später taucht ein gewisser Bart Lemming auf, ein ehemaliger Kollege Pattersons, der seine Hilfe bei der Aufklärung anbietet. Als Abby herausfindet, dass die Farben des Gemäldes radioaktiv verseucht sind, machen sich Gibbs und Tony auf die Suche nach der Malerin ...
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
