Navy CIS
Folge 9: Domino
42 Min.Ab 16
Lee wurde als Maulwurf des NCIS enttarnt. Nun gilt es, die Hintermänner dingfest zu machen. Lee sabotiert jedoch Gibbs' Versuche, den Mann, dem sie die Informationen übergeben soll, zu stellen, indem sie ihm rechtzeitig Zeichen gibt. Er wird dennoch geschnappt. Bankston gibt an, seine Frau sei von einem Unbekannten entführt worden und der verlange die Übergabe der Datei Domino. Andernfalls werde er sowohl die Frau als auch Amanda, Lees Adoptivschwester, töten.
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS International Television
