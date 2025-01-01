Navy CIS
Folge 21: Schachmatt
42 Min.Ab 12
Abby wird vom FBI in ein Versuchslabor versetzt, um ein Heilmittel für eine ominöse Krankheit zu entwickeln. Der leitende Mediziner in diesem Fall ist spurlos verschwunden, und so soll Abby die Forschungen zu Ende bringen. Im Krankenhaus lernt sie den Patienten Sergeant King kennen. Mit dem Ende der Forschung entdeckt sie, dass sie eine Biowaffe entwickelt hat. Als diese verschwindet, gerät ihr Freund King in Verdacht ...
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
