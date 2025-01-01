Navy CIS
Folge 25: Heimkehr
42 Min.Ab 12
Als Ziva nach Hause kommt, sieht sie Tony und Rivkin verletzt am Boden liegen. Tony hat seinen Gegner in Notwehr angeschossen, kurz darauf stirbt Rivkin. Nachdem Zivas Wohnung in Washington in Folge einer Explosion ausgebrannt ist, fliegt Vance mit Gibbs, Ziva und Tony nach Tel Aviv, wo man mit dem Mossad in Sachen Terrorbekämpfung zusammenarbeiten will. Doch Ziva fühlt sich von ihrem Vater, Tony und dem Mossad verraten. Sie kann Tony nicht verzeihen ...
