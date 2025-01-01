Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Sündenbock

"CBS Serien"Staffel 6Folge 16
Folge 16: Der Sündenbock

42 Min.Ab 12

Vor Jahren hatte Tony den Pentagon-Mitarbeiter Renny Grant aufgrund von Unterschlagungen hinter Gitter gebracht. Nun, drei Jahre später, taucht Renny wieder auf - und prompt wird der Hauptbelastungszeuge aus dem damaligen Fall ermordet aufgefunden. Gibbs, Tony und Abby machen sich auf die Suche nach Spuren, denn Renny behauptet eisern, dass er unschuldig sei. Und tatsächlich findet Abby DNA-Spuren, die zu der Aufklärung dieses Falls beitragen sollen ...

