Navy CIS
Folge 16: Der Sündenbock
42 Min.Ab 12
Vor Jahren hatte Tony den Pentagon-Mitarbeiter Renny Grant aufgrund von Unterschlagungen hinter Gitter gebracht. Nun, drei Jahre später, taucht Renny wieder auf - und prompt wird der Hauptbelastungszeuge aus dem damaligen Fall ermordet aufgefunden. Gibbs, Tony und Abby machen sich auf die Suche nach Spuren, denn Renny behauptet eisern, dass er unschuldig sei. Und tatsächlich findet Abby DNA-Spuren, die zu der Aufklärung dieses Falls beitragen sollen ...
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
