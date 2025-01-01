Navy CIS
Folge 15: Abschreckung
42 Min.Ab 12
Als die Leiche des Marines Emilio Salazar gefunden wird, machen die Ermittler eine weitere Entdeckung: Neben den Toten wurde mit Blut eine Marine-Corps-Dienstnummer geschrieben - die Dienstnummer von Gibbs. Während das Team den Mörder sucht, nimmt Gibbs Kontakt zu seinem ehemaligen Chef Franks auf, der ihm den Tipp gibt, in den Kreisen der Gang "PCs" zu forschen ...
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
