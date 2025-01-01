Navy CIS
Folge 13: Schatten der Vergangenheit
42 Min.Ab 12
Die Afghanin Mosuma Daoub attackiert Ducky. Gibbs und sein Team ermitteln, welche Gründe die Frau haben könnte. Und tatsächlich werden sie fündig: Ducky war vor 30 Jahren in Afghanistan als Arzt stationiert und hat damals den Bruder von Mosuma sterben lassen. Ducky erkennt erst jetzt, dass er damals die Marionette des Folterers Jerek, auch Mr. Schmerz genannt, gewesen ist ...
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
