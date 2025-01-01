Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS

Schatten der Vergangenheit

"CBS Serien"Staffel 6Folge 13
Schatten der Vergangenheit

Schatten der VergangenheitJetzt kostenlos streamen

Navy CIS

Folge 13: Schatten der Vergangenheit

42 Min.Ab 12

Die Afghanin Mosuma Daoub attackiert Ducky. Gibbs und sein Team ermitteln, welche Gründe die Frau haben könnte. Und tatsächlich werden sie fündig: Ducky war vor 30 Jahren in Afghanistan als Arzt stationiert und hat damals den Bruder von Mosuma sterben lassen. Ducky erkennt erst jetzt, dass er damals die Marionette des Folterers Jerek, auch Mr. Schmerz genannt, gewesen ist ...

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS
"CBS Serien"
Navy CIS

Navy CIS

Alle 22 Staffeln und Folgen