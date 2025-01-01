Navy CIS
Folge 7: Kollateralschaden
42 Min.Ab 12
Bei einem Überfall auf die Bank eines Navy-Stützpunktes wird der Wachmann Ray Vittorio erschossen. Der Agent Dwayne Wilson wird dem Team um Gibbs zugeteilt. Gemeinsam mit Wilson geht Gibbs dem Fall auf den Grund. Vittorios Sohn Joey war an einem Diamantenraub beteiligt und ist seitdem mit den Steinen untergetaucht - seine Komplizen bei dem Raub wussten sich nicht anders zu helfen, als Ray zu erschießen, um Joey aus dem Versteck zu locken ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren