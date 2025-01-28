Patchwork Family
Holger und Doro erfahren, dass Marlies sie beim Ordnungsamt angezeigt hat. Jetzt will die Camp-Familie Pruschke auf der Stelle abreisen. Sissi glaubt derweil, dass Toni sie hintergeht und sie verlassen will. Auch bei Marlies hängt der Haussegen schief: Ihre Taten gelangen an die Oberfläche - und werden entsprechend gestraft. Nur zwischen Käthe und Stone scheint es erneut zu knistern. Aber kann das wirklich gut gehen?
