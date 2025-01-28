Zum Inhalt springenBarrierefrei
Patchwork Family

Der Strip-Kurs

SAT.1Staffel 1Folge 32
Der Strip-Kurs

Patchwork Family

Folge 32: Der Strip-Kurs

44 Min.Ab 12

Phillips Modelljob endet böse. Jemand hat ihm wohl einen Streich gespielt. Phillip vermutet Antonia dahinter und ergreift die Chance, sie zu kontaktieren. Von ihren Frauen eifersüchtig gemacht, wollen Michael und Holger ihren Partnerinnen imponieren und lernen Striptease. Stone bedroht Rudi und will sich an der Familie rächen. Doch Michelle und Rudi nehmen den Kampf gegen den 20-Jährigen auf. Nele schwebt unterdessen auf Wolke Sieben ...

Patchwork Family
SAT.1
Patchwork Family

Patchwork Family

