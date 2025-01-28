Patchwork Family
Folge 34: David in Bedrängnis
44 Min.Ab 12
Henning und Olaf finden Jacques nach ihrem Urlaub im Loft vor! Henning ist sauer. Der Streit eskaliert, als Jacques ausplaudert, dass Olaf der neue Geschäftsführer der Kleinen Nachtrevue wird. David wird indes von Patricks Mutter verführt. Michelle versucht weiter, Beweise für Stones Lügen zu finden. Doch Stone kommt ihr auf die Schliche. Obwohl Juris Entschuldigungsessen ein Fiasko wird, verzeiht Antonia ihm, dass er sie hat hängen lassen.
