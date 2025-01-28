Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 38
44 Min.Ab 12

Philipp lädt Antonia zum Abendessen ein. Kann sie widerstehen? Spiel mit dem Feuer: Jeremy hat mit WG-Mitbewohnerin Mia Sex - Stress mit Rudi ist programmiert. Holger plagt eine andere Sorge: Sein Ex-Vermieter verlangt 30.000 Euro für die Sanierung seiner alten Wohnung. Der Schock sitzt so tief, dass er Doro die finanziellen Probleme verschweigt. Ein schwerwiegender Fehler: Doro zieht ihre Konsequenzen.

SAT.1
