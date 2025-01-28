Zum Inhalt springenBarrierefrei
Patchwork Family

Der Tag danach

SAT.1Staffel 1Folge 49
Der Tag danach

Patchwork Family

Folge 49: Der Tag danach

44 Min.Ab 12

Rudi nimmt Rache an Stone, der seine Demütigungen an Rudis Schwester Käthe bitter bereuen soll. Doro stellt Holger unterdessen ein Ultimatum: Wohnung oder Trennung! Holgers Kampf um Geld endet in einer Berliner Samenbank ... Käthe weigert sich, eine notwendige Therapie anzugehen. Gelingt es Henning, seine Nichte zu überzeugen? Ralf sucht die Nähe zu seinem Sohn David - und stößt prompt auf Davids dunkles Geheimnis.

Patchwork Family
Patchwork Family

Patchwork Family

