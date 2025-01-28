Patchwork Family
Folge 49: Der Tag danach
44 Min.Ab 12
Rudi nimmt Rache an Stone, der seine Demütigungen an Rudis Schwester Käthe bitter bereuen soll. Doro stellt Holger unterdessen ein Ultimatum: Wohnung oder Trennung! Holgers Kampf um Geld endet in einer Berliner Samenbank ... Käthe weigert sich, eine notwendige Therapie anzugehen. Gelingt es Henning, seine Nichte zu überzeugen? Ralf sucht die Nähe zu seinem Sohn David - und stößt prompt auf Davids dunkles Geheimnis.
