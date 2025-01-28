Zum Inhalt springenBarrierefrei
Patchwork Family

SAT.1Staffel 1Folge 54
Folge 54: Ehrliche Worte

44 Min.Ab 12

Antonia versöhnt sich mit Juri. Philipp vergeht deshalb im Liebeskummer und begeht gleich mehrere große Fehler. Christinas Verhältnis zu Ralf entspannt sich nach einer beruflichen Auseinandersetzung. Michelle erfährt derweil, was Stone quält. Da sie nun bei ihm wohnen muss, kommen sich die beiden sehr nahe und begeben sich auf eine Reise in Stones Vergangenheit. Großer Schock für Doro: Ronny verkraftet die Trennung seiner Eltern nicht und rastet in der Schule aus.

