Patchwork Family
Folge 57: Philipp oder Juri?
44 Min.Ab 12
Ralf rettet Christina das Leben und es kommt zu einem Kuss. War es ein Unfall oder steckt da mehr dahinter? Dass Doktor Gewand sich nicht nur für Ronny sondern auch für Doro interessiert, schmeichelt ihr ungemein. Holger dagegen bekommt das gar nicht. Antonias Herz spielt verrückt, denn sie musss sich zwischen Philip und Jury entscheiden. Patrick erfährt unterdessen, dass David mit seiner Mutter schläft ...
