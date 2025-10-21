Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 10: Der Schlachtplan
20 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 12
Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Psssst! Eine Sammlung geheimer Unterlagen rund um den D-Day im Zweiten Weltkrieg wird von den Pfand-Profis unter die Lupe genommen.
