Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 7: Auf Zeit gespielt
20 Min.Folge vom 30.05.2026Ab 12
Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Die Pawn Stars begutachten ein Messer, bekannt als "Arkansas Toothpick", aus Zeiten des Amerikanischen Bürgerkriegs. Rick und Chumlee sehen sich indes eine Rolex von 1936 an, die einem bekannten Hochstapler gehört haben soll.
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