Kabel Eins DokuStaffel 6Folge 23vom 22.11.2025
Folge 23: Happy Birthday Blues

21 Min.Folge vom 22.11.2025Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Die Crew plant die ultimative Geburtstagsüberraschung für den Dienstältesten - Richard. Der Beatles-Wahnsinn bricht aus, als ein Kunde ein Ticket für das Konzert der Pilzköpfe aus dem Jahr 1966 auf den Tresen legt.

