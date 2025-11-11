Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 21: Chumlee auf Abwegen
21 Min.Folge vom 11.11.2025Ab 12
Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Chumlee stürzt sich auf eine münzbetriebene Kinderattraktion aus den 1950er Jahren. Und: Ein von Al Pacino signiertes Drehbuch zu "Der Pate" soll den Besitzer wechseln.
