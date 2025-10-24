Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 11: Heiße Häschen
21 Min.Folge vom 24.10.2025Ab 12
Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Ein Playboy-Bunny-Kostüm treibt Rick die Schweißperlen auf die Stirn. Nicht weniger aufreibend ist die Betrachtung eines Raketenleitsystems.
