Perrine - Staffel 1, Folge 10 vom 14.01.2026
Folge 10: Die Kameradiebe

25 Min. Ab 6

Wie erwartet, begegnen sich Mari mit ihren Kindern und Pietro und Rocco wieder. Nachdem es den beiden Ganoven nicht gelingt, die Konkurrenz auszuschalten, beschließt Rocco, ihnen die Kamera zu stehlen. Marcel erwischt die beiden auf frischer Tat. Und als ihnen schon Strafe droht, rettet Mari sie mit einer generösen Geste aus dem Dilemma. Man scheidet in bestem Einvernehmen.

