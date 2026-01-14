Zum Inhalt springenBarrierefrei
Perrine

Ein Graf in schmutzigen Kleidern

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 4vom 14.01.2026
Ein Graf in schmutzigen Kleidern

Ein Graf in schmutzigen Kleidern

Perrine

Folge 4: Ein Graf in schmutzigen Kleidern

25 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Perrine und ihre Mutter kommen nicht zeitig genug ins nächste Dorf und müssen im Wald übernachten. Sie begegnen einem kroatischen Freiheitshelden, der verfolgt wird. Da er eine Beinverletzung hat, nehmen sie den Grafen im Wagen mit und retten ihn somit vor den Soldaten.

