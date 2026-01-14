Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 13vom 14.01.2026
25 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Perrine und ihre Mutter geben in dem Dörfchen Alamo dem kleinen Bruder ihres neugewonnenen Freundes Joseph ein Päckchen mit seinem Foto, da seine Eltern nicht zu Hause sind. Dann nehmen sie weiter den Weg über den beschwerlichen Alpen-Paß. Sie kommen im Nebel nicht weiter und stehen hilflos mitten in den Bergen. Da erscheint Josephs Vater, den sein Sohn in einem Brief gebeten hatte, den Frauen über den Paß zu helfen. Er macht den Wagen wieder flott und begleitet die beiden bis zur Paßhöhe. Sie verabschieden sich dankbar und reisen weiter bergabwärts.

