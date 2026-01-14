Perrine
Folge 20: Abschied von Parikal
Perrine geht, begleitet von Simon, zum Pferdemarkt und verkauft dort Parikal an eine alte Freundin von Simon, Madame Cricri. Da sie nur 30 Francs für ihn erzielt, beschließt ihre Mutter, nicht mehr die teuren Medikamente zu nehmen, sondern mit Perrine abzureisen, um nicht die letzten Geldreserven auch noch nutzlos auszugeben. Perrine erkundigt sich bei Simon nach der Abfahrt der Eisenbahnzüge aus Paris nach Villenimme. Das ist die dem Ort Maraucourt nächst gelegene Bahnstation. Sie bespricht mit Marcel ihr wahrscheinliches Wiedersehen in Maraucourt, wenn der Zirkus dort gastiert. Mari betet darum, daß sie noch lebend Perrine dorthin begleiten kann.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick