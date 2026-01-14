Mutters tapfere EntscheidungJetzt kostenlos streamen
Die schwer kranke Mari liegt in einem Gasthaus-Zimmer zu Bett. Perrine versucht vergeblich, in zwei Dörfern Aufnahmen zu arrangieren, da sie kein Geld mehr haben. Der Wirt besteht auf Bezahlung. Da entschließt sich Mari, einen Ring, den ihr verstorbener Mann ihr geschenkt hat, zu verkaufen. Gegen den Willen des Arztes bricht sie dann zur Weiterreise auf, weil das Geld für den Ring bis zu ihrer Ankunft in Maracourt reichen soll. Ihre Kräfte sind reduziert. Sie kann nur im Wagen liegend weiteren möglichen Zwischenfällen entgegensehen, und Perrine übernimmt die Reiseleitung.
