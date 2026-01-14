Perrine
Folge 12: Sondervorstellung
24 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Perrine, Mari und Marcel kommen in einem Vorort von Mailand an und wollen dort übernachten, um am nächsten Morgen den Zirkus zu suchen. Marcel stiehlt sich aber schon in der Nacht heimlich weg, findet den Platz, an dem der Zirkus steht und seine Eltern. Erst anschließend holt er Mari und Perrine hinzu. Die dankbaren eltern zeigen ihnen ihre Glanznummer, eine großartige Pferdedressur. Marcel nimmt Abschied von Perrine und ihrer Mutter. Die Drei sind bedrückt, hoffen aber, sich wiederzusehen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick