Perrine
Folge 2: Der lange Weg
25 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Perrine fährt mit ihrer Mutter weiter durch die Lande, immer und voll Sehnsucht ihr Ziel vor Augen, zum Großvater nach Frankreich zu kommen. In jedem Dorf fotografiert die Mutter - stets im Sari - sogar ein Familienbild mit Pferd. Als sie vom Regen überrascht werden, bleibt ihr Wagen stecken und sie müssen ihre Fahrt unterbrechen. Doch Hilfe naht im rechten Moment.
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