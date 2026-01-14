Perrine
Folge 11: Barons Heldentat
25 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Auf der Reise zu ihrem nächsten Ziel, Mailand, übernachten Perrine, ihre Mutter und Marcel an einem Waldsee. Durch Schüsse und Gebell am nächsten Morgen geweckt, ergattert Baron die Jagdbeute des Grafen Plaga. Mari klärt die dadurch entstehenden Mißverständnisse. Der Graf läßt sich von ihr fotografieren und bezahlt sie großzügig. Sie wollen versuchen, noch am selben Abend Mailand zu erreichen, damit Marcel endlich seine Mutter wiedersieht.
