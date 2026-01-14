Perrine
Folge 3: Neue Hoffnung
24 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Perrine ist mit ihrer Mutter nach Frankreich zum Großvater unterwegs. Die Reise dauert lange, denn in den großen Dörfern, durch die sie kommen, fotografiert die Mutter, um die Weiterreise zu finanzieren. Eines abends machen sie auf einem Einödhof Rast, weil das nächste Dorf zu weit ist. Dort hilft die Mutter der Bäuerin bei der Geburt ihres Kindes und schöpft dadurch wieder neuen Lebensmut.
