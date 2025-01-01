Richter Alexander Hold
Folge 1714: Nachricht von einer Toten
45 Min.Ab 12
Michelle und Malte sind Zwillinge. Die 33-Jährigen stehen sich sehr nahe - bis Michelle eines Tages spurlos verschwindet. Ihr Ehemann Ron behauptet, sie hätte ihn einfach verlassen. Aber ihr Bruder ist anderer Meinung. Malte ist überzeugt, dass Michelle etwas zugestoßen ist und dass ihr Ehemann dahintersteckt. Hat Malte auf der verzweifelten Suche nach der Wahrheit Ron die Finger gebrochen, um ihn zu einem Geständnis zu zwingen?
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick