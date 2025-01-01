Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Nachricht von einer Toten

SAT.1 GOLDStaffel 10Folge 1714
Nachricht von einer Toten

Nachricht von einer TotenJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1714: Nachricht von einer Toten

45 Min.Ab 12

Michelle und Malte sind Zwillinge. Die 33-Jährigen stehen sich sehr nahe - bis Michelle eines Tages spurlos verschwindet. Ihr Ehemann Ron behauptet, sie hätte ihn einfach verlassen. Aber ihr Bruder ist anderer Meinung. Malte ist überzeugt, dass Michelle etwas zugestoßen ist und dass ihr Ehemann dahintersteckt. Hat Malte auf der verzweifelten Suche nach der Wahrheit Ron die Finger gebrochen, um ihn zu einem Geständnis zu zwingen?

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1 GOLD
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen